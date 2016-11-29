Правоохоронці провели обшук в одному з ломбардів Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Харкові в одному з ломбардів правоохоронці провели обшуки з метою встановлення відношення до придбання майна, здобутого злочинним шляхом. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.
Так, під час обшуку поліцейські вилучили декілька телефонів, які були раніше викрадені — один в Слобідському районі, інший — в іншому районі міста Харкова. На даний час проводяться слідчі заходи по встановленню осіб, які збули вищевказані телефони.
Наразі слідчим поліції проводиться перевірка щодо виявлення речей, які також могли бути викрадені.