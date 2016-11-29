Правоохоронці провели обшук в одному з ломбардів Херсона

Так, під час обшуку поліцейські вилучили декілька телефонів, які були раніше викрадені — один в Слобідському районі, інший — в іншому районі міста Харкова. На даний час проводяться слідчі заходи по встановленню осіб, які збули вищевказані телефони.

Наразі слідчим поліції проводиться перевірка щодо виявлення речей, які також могли бути викрадені.