Правоохранители провели учения в Азовском море

По легенде учений в акватории Азовского моря было обнаружено вероятно морскую плавучую мину на расстоянии около 2 миль от берега.

"Поэтому катера "Дмитрий Тритейкин" и "Кобра" формируют периметр безопасности и поднимают соответствующие вымпелы. Одновременно на командный пункт в он-лайн режиме поступает изображение с работы беспилотных летательных аппаратов. Водолазы устанавливают накладной заряд на мину и, отойдя на безопасное расстояние, обезвреживают ее", - указали в МВД.

Одновременно на другом катере подразделения НГУ и ГПСУ, как отмечается, освобождают заложников. По легенде морская охрана обнаружила катер, на котором в заложниках находились гражданские лица. Отряды специального назначения ГПСУ и НГУ вышли в море для проведения операции по освобождению. Одновременно, безопасность личного состава обеспечивала воздушная поддержка - вертолет, на борту которого находились водолазные группы специального назначения. В случае необходимости они должны были обеспечить безопасность штурмовых групп.

Обе операции прошли успешно, указали в МВД.

"Во время учений мы смоделировали различные возможные ситуации, которые показали готовность наших подразделений к обеспечению порядка в Азовском море. Другим важным направлением работы станет разминирование акватории. Наши ребята справятся", - сказал глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, украинские бронированные катера провели испытания в Азовском море.