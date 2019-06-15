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Правоохоронці провели навчання в Азовському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Фахівці ДСНС, військовослужбовці НГУ та Держприкордонслужби провели спільні навчання в акваторії Азовського моря. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МВС.

Правоохоронці провели навчання в Азовському морі

За легендою навчань в акваторії Азовського моря було виявлено імовірно морську плавучу міну на відстані близько 2 миль від берега.

"Тому катери “Дмитро Тритейкін” та “Кобра” формують периметр безпеки і піднімають відповідні вимпели. Одночасно на командний пункт в он-лайн режимі надходить зображення з роботи безпілотних літальних апаратів. Водолази встановлюють накладний заряд на міну та, відійшовши на безпечну відстань, знешкоджують її", - вказали у МВС.

Одночасно на іншому катері підрозділи НГУ та ДПСУ, як зазначається, звільняють заручників. За легендою морська охорона виявила катер, на якому в заручниках перебували цивільні особи. Загони спеціального призначення ДПСУ та НГУ вийшли в море для проведення операції по звільненню. Одночасно, безпеку особового складу забезпечувала повітряна підтримка — вертоліт, на борту якого перебували водолазні групи спеціального призначення. У разі необхідності вони повинні були забезпечити безпеку штурмових груп.

Обидві операції пройшли успішно, вказали у МВС.

"Під час навчань ми змоделювали різні можливі ситуації, які показали готовність наших підрозділів до забезпечення порядку в Азовському морі. Іншим важливим напрямком роботи стане розмінування акваторії. Наші хлопці впораються", - сказав голова МВС Арсен Аваков.

Нагадаємо, українські броньовані катери провели випробування в Азовському морі.

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