Правоохоронці провели навчання в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Фахівці ДСНС, військовослужбовці НГУ та Держприкордонслужби провели спільні навчання в акваторії Азовського моря. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МВС.
За легендою навчань в акваторії Азовського моря було виявлено імовірно морську плавучу міну на відстані близько 2 миль від берега.
"Тому катери “Дмитро Тритейкін” та “Кобра” формують периметр безпеки і піднімають відповідні вимпели. Одночасно на командний пункт в он-лайн режимі надходить зображення з роботи безпілотних літальних апаратів. Водолази встановлюють накладний заряд на міну та, відійшовши на безпечну відстань, знешкоджують її", - вказали у МВС.
Одночасно на іншому катері підрозділи НГУ та ДПСУ, як зазначається, звільняють заручників. За легендою морська охорона виявила катер, на якому в заручниках перебували цивільні особи. Загони спеціального призначення ДПСУ та НГУ вийшли в море для проведення операції по звільненню. Одночасно, безпеку особового складу забезпечувала повітряна підтримка — вертоліт, на борту якого перебували водолазні групи спеціального призначення. У разі необхідності вони повинні були забезпечити безпеку штурмових груп.
Обидві операції пройшли успішно, вказали у МВС.
"Під час навчань ми змоделювали різні можливі ситуації, які показали готовність наших підрозділів до забезпечення порядку в Азовському морі. Іншим важливим напрямком роботи стане розмінування акваторії. Наші хлопці впораються", - сказав голова МВС Арсен Аваков.
Нагадаємо, українські броньовані катери провели випробування в Азовському морі.