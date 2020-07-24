Правоохранители проверят все версии гибели Кучапина - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Столичные полицейские проверят все версии гибели известного волонтера Алексея Кучапина, несмотря на то, что при осмотре места гибели не обнаружили фактов, которые бы указали на насильственный характер смерти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.
"Производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Производство именно по этой статье регистрируется всегда, когда находят тело человека и если есть подозрение, что смерть наступила по каким-то негативным обстоятельствам. Однако, при осмотре места гибели Алексея Кучапина, фактов, которые сразу бы указали на насильственный характер смерти, обнаружено не было. Но правоохранители тщательно проверят все возможные версии его гибели", - сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, полиция проверит всю имеющуюся информацию, а также ждет выводов ряда судебно-медицинских экспертиз. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, в частности, гистологической, химической, фармакологической, графологическая и психологической.
"По словам заместителя министра, при осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, на столе обнаружили предсмертную записку", - указано в сообщении.
Напомним, в ходе расследования смерти волонтера Кучапина полиция нашла таблетки и записку.