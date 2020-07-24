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Правоохоронці перевірять всі версії загибелі Кучапина - Геращенко

Правоохоронці перевірять всі версії загибелі Кучапина - Геращенко

Київ • УНН

 • 14539 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Столичні поліцейські перевірять всі версії загибелі відомого волонтера Олексія Кучапина, попри те, що під час огляду місця загибелі не виявили фактів, які б вказали на насильницький характер смерті. Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент комунікації МВС України.

“Провадження зареєстровано за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Провадження саме за цієї статтею реєструється завжди, коли знаходять тіло людини і якщо є підозра, що смерть настала з якихось негативних обставин. Проте, під час огляду місця загибелі Олексія Кучапина, фактів, які одразу б вказали на насильницький характер смерті, виявлено не було. Але правоохоронці ретельно перевірять усі можливі версії його загибелі”, - сказав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, поліція перевірить усю наявну інформацію, а також чекає на висновки низки судово-медичних експертиз. Всі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз, зокрема, гістологічної, хімічної, фармакологічної, графологічна та психологічної.

“За словами заступника міністра, під час огляду квартири правоохоронці, окрім документів та особистих речей померлого, на столі виявили передсмертну записку”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, під час розслідування смерті волонтера Кучапина поліція знайшла пігулки та записку.

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