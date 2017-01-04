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Правоохранители Одесской области задержали мужчину, который в новогоднюю ночь убил двух людей

Правоохранители Одесской области задержали мужчину, который в новогоднюю ночь убил двух людей

Киев • УНН

 • 7450 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 4 января. УНН. Полицейские задержали мужчину, который в новогоднюю ночь в селе Прилиманское Овидиопольского района убил мужчину и женщину. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В течение трех дней в поселке продолжались первоочередные следственно-оперативные мероприятия. На месте преступления был развернут оперативный штаб полиции. За считанные часы полицейские установили личности погибших и в течение еще нескольких часов лицо. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний гражданин соседнего государства.

Для задержания рецидивиста были привлечены все силы и средства одесского гарнизона полиции. Результатом трехдневной кропотливой работы сотрудников Управления уголовного розыска ГУНП и оперативников Овидиопольского отдела полиции местонахождение злоумышленника было установлено и он был задержан. Во время допроса подозреваемый сообщил, что преступление совершил на почве ревности во время совместного употребления алкоголя. Досудебное расследование продолжается. По факту возбуждено уголовное производство по ст.115 УК Украины.

Украинские Национальные Новости

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