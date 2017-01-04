Правоохранители Одесской области задержали мужчину, который в новогоднюю ночь убил двух людей
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 4 января. УНН. Полицейские задержали мужчину, который в новогоднюю ночь в селе Прилиманское Овидиопольского района убил мужчину и женщину. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
В течение трех дней в поселке продолжались первоочередные следственно-оперативные мероприятия. На месте преступления был развернут оперативный штаб полиции. За считанные часы полицейские установили личности погибших и в течение еще нескольких часов лицо. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний гражданин соседнего государства.
Для задержания рецидивиста были привлечены все силы и средства одесского гарнизона полиции. Результатом трехдневной кропотливой работы сотрудников Управления уголовного розыска ГУНП и оперативников Овидиопольского отдела полиции местонахождение злоумышленника было установлено и он был задержан. Во время допроса подозреваемый сообщил, что преступление совершил на почве ревности во время совместного употребления алкоголя. Досудебное расследование продолжается. По факту возбуждено уголовное производство по ст.115 УК Украины.