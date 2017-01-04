Правоохоронці Одещини затримали чоловіка, який в новорічну ніч вбив двох людей

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Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 4 січня. УНН. Поліцейські затримали чоловіка, який в новорічну ніч в селі Прилиманське Овідіопольського району вбив чоловіка і жінку. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

Протягом трьох днів в селищі тривали першочергові слідчо-оперативні заходи. На місці злочину були розгорнуто оперативний штаб поліції. За лічені години поліцейські встановили особи загиблих і протягом ще декількох годин особу. Ним виявився раніше неодноразово судимий 42-річний громадянин сусідньої держави.

Для затримання рецидивіста були залучені всі сили і засоби одеського гарнізону поліції. Результатом триденної копіткої роботи співробітників Управління карного розшуку ГУНП і оперативників Овідіопольського відділу поліції місцезнаходження зловмисника було встановлено і він був затриманий. Під час допиту підозрюваний повідомив, що злочин скоїв на ґрунті ревнощів під час спільного вживання алкоголю. Досудове розслідування триває. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.115 ККУ.

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