Правоохоронці Одещини затримали чоловіка, який в новорічну ніч вбив двох людей

Протягом трьох днів в селищі тривали першочергові слідчо-оперативні заходи. На місці злочину були розгорнуто оперативний штаб поліції. За лічені години поліцейські встановили особи загиблих і протягом ще декількох годин особу. Ним виявився раніше неодноразово судимий 42-річний громадянин сусідньої держави.

Для затримання рецидивіста були залучені всі сили і засоби одеського гарнізону поліції. Результатом триденної копіткої роботи співробітників Управління карного розшуку ГУНП і оперативників Овідіопольського відділу поліції місцезнаходження зловмисника було встановлено і він був затриманий. Під час допиту підозрюваний повідомив, що злочин скоїв на ґрунті ревнощів під час спільного вживання алкоголю. Досудове розслідування триває. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.115 ККУ.