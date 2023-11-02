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Правоохранители ликвидировали деятельность псевдорелигиозной секты "АллатРа"

Киев • УНН

 • 197642 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала деятельность псевдорелигиозной секты "АллатРа", которая продвигала в Украине прокремлевские идеи, сообщает СБУ, пишет УНН.

Правоохранители ликвидировали деятельность псевдорелигиозной секты "АллатРа"

Детали

Отмечается, что в Киеве и других регионах Украины заблокирована подрывная деятельность более 20 ячеек секты, которые действовали в пользу спецслужб рф. По данным СБУ, участники "АллатРа" оправдывали вооруженную агрессию рф и публично продвигали кремлевскую идею о создании «союза славянских народов» под руководством москвы.

Фигуранты организовали четкую иерархическую структуру и собственные «представительства» в каждом областном центре Украины. Эти ячейки "АллатРа", как сообщается, массово призывали местных жителей присоединяться к секте и распространять идеи кремля.

Для распространения пророссийских взглядов они создали собственный ютуб-канал, который насчитывает почти полмиллиона пользователей. Также организаторы "АллатРа" запустили сеть собственных медиа и интернет-ресурсов. Там они публиковали пропагандистские «сообщения» и видео, продвигая прокремлевские нарративы через идеи так называемого «созидательного общества».

Среди прочего – они агитировали за то, чтобы российские оккупанты осуществляли массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре украинских городов.

В СБУ указали, что в ходе расследования получены неопровержимые доказательства вины руководства и активных участников "АллатРа".

Дополнение

Лидеры секты незаконно выехали за границу еще весной 2022 года, используя поддельные документы о снятии с воинского учета. Находясь в одной из европейских стран, они дистанционно продолжали руководить сектой в Украине.

Кроме того, установлено, что за период своего существования пророссийская секта создала собственные «филиалы» на территории рф, беларуси и еще нескольких стран Европы, Центральной Азии и США.

Во время обысков в «ячейках» секты и в квартирах фигурантов на Киевщине, а также во Львовской, Днепропетровской, Кировоградской, Волынской, Сумской и Харьковской областях обнаружена компьютерная техника, мобильные телефоны, литература, документы и другие доказательства незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств руководству и участникам "АллатРа" готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ст. 436-1 (пропаганда коммунистического тоталитарного режима);
  • ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование для установления всех участников преступной организации и привлечения их к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

1 ноября УНН сообщал, что Служба безопасности и Национальная полиция проводили обыски в секте "АллатРа" по всей Украине.

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