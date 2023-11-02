Правоохоронці ліквідували діяльність псевдорелігійної секти "АллатРа"

Деталі

Зазначається, що у Києві та інших регіонах України заблоковано підривну діяльність понад 20 осередків секти, які діяли на користь спецслужб рф. За даними СБУ, учасники "АллатРа" виправдовували збройну агресію рф та публічно просували кремлівську ідею про створення «союзу слов’янських народів» під керівництвом москви.

Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру та власні «представництва» в кожному обласному центрі України. Ці осередки "АллатРа", як повідомляється, масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї кремля.

Для поширення проросійських поглядів вони створили власний ютуб-канал, який налічує майже пів мільйона користувачів. Також організатори "АллатРа" запустили мережу власних медіа та інтернет-ресурсів. Там вони публікували пропагандистські «дописи» та відео, просуваючи прокремлівські наративи через ідеї так званого «благотворчого суспільства».

Серед іншого – вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст.

В СБУ вказали, що у ході розслідування отримано беззаперечні докази вини керівництва та активних учасників "АллатРа".

Доповнення

Лідери секти незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку. Перебуваючи в одній із європейських країн, вони дистанційно продовжували керувати сектою в Україні.

Крім того, встановлено, що за період свого існування проросійська секта створила власні «філії» на території рф, білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США.

Під час обшуків в «осередках» секти та у помешканнях фігурантів на Київщині, а також у Львівській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Сумській та Харківській областях виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, літературу, документи та інші докази незаконної діяльності.

На підставі зібраних доказів керівництву та учасникам "АллатРа" готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:



ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада);



ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);



ст. 436-1 (пропаганда комуністичного тоталітарного режиму);



ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).



Триває розслідування для встановлення всіх учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

1 листопада УНН повідомляв, що Служба безпеки та Національна поліція проводили обшуки у секті "АллатРа" по всій Україні.