Правящая партия Турции лидирует на досрочных выборах в парламент

Оппозиционный блок "Национальный альянс", в который входят "Народно-республиканская партия" (СНС), "Хорошая партия" (Iyi) и партия "Saadet", имеют около 30% голосов.

Прокурдской партия HDP набирает 9,3% голосов. Остальные политические силы не набирают и 1,5% голосов.

Как сообщал УНН, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь выиграет президентские выборы. По предварительным данным экзит-полов после обработки почти 18% голосов, он набрал 58,11% голосов избирателей.