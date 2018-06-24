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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 14537 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 101812 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 109723 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 124659 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142664 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146557 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 187011 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Правящая партия Турции лидирует на досрочных выборах в парламент

Правящая партия Турции лидирует на досрочных выборах в парламент

Киев  •  УНН

 • 8871 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. На досрочных парламентских выборах в Турции лидирует блок, возглавляемый правящей партией президента Реджепа Тайипа Эрдогана. После подсчета 45% голосов блок "Народный альянс", в который входят "Партия справедливости и развития" (АК Party), возглавляемая Эрдоганом, и Партия националистического движения (МНР), имеют 58,1% голосов. Об этом сообщает государственное турецкое агентство Anadolu, передает УНН.

Оппозиционный блок "Национальный альянс", в который входят "Народно-республиканская партия" (СНС), "Хорошая партия" (Iyi) и партия "Saadet", имеют около 30% голосов.

Прокурдской партия HDP набирает 9,3% голосов. Остальные политические силы не набирают и 1,5% голосов.

Как сообщал УНН, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь выиграет президентские выборы. По предварительным данным экзит-полов после обработки почти 18% голосов, он набрал 58,11% голосов избирателей.

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