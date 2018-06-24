Правляча партія Туреччини лідирує на дострокових виборах до парламенту

Опозиційний блок "Національний альянс", до якого входять "Народно-республіканська партія" (СНР), "Хороша партія" (Iyi) та партія "Saadet", мають близько 30% голосів.

Прокурдська партія HDP набирає 9,3% голосів. Решта політичних сил не набирають і 1,5% голосів.

Як повідомляв УНН, чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову виграє президентські вибори. За попередніми даними екзит-полів після обробки майже 18% голосів, він набрав 58,11% голосів виборців.