Правительство выделило более 1,7 млрд грн на "Новую украинскую школу"

Кабинет министров осуществил распределение более 1,7 млрд гривен субвенции местным бюджетам на реализацию программы "Новая украинская школа". Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

"Утвержден порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичного инвестиционного проекта на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая украинская школа". Осуществлено распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичного инвестиционного проекта на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая украинская школа" в объеме 1 млрд 770 млн гривен", - сообщил Мельничук.

Напомним

Кабинет министров уменьшил расходы части образовательных программ и увеличил объем образовательной субвенции местным бюджетам до более 1 млрд гривен.