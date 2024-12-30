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Кабмін збільшив обсяг освітньої субвенції місцевим бюджетам до понад 1 млрд гривень

Кабмін збільшив обсяг освітньої субвенції місцевим бюджетам до понад 1 млрд гривень

Київ • УНН

 • 21446 перегляди

Уряд зменшив фінансування трьох освітніх програм на загальну суму понад 430 млн грн. Натомість збільшено освітню субвенцію місцевим бюджетам до 1,02 млрд грн.

Кабінет міністрів зменшив видатки частини освітніх програм та збільшив обсяг освітньої субвенції місцевим бюджетам до понад 1 млрд гривень.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Деталі

Внесено зміни до розпорядження КМУ від 26.12.2024 № 1324-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2024 рік, розподіл резерву освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2024 році. Здійснено коригування перерозподілу видатків в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету в частині субвенцій

- повідомив Мельничук.

Зазначається, що обсяг видатків розвитку за програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" зменшено на 113 млн 783,1 тис. гривень.

Обсяг видатків розвитку за програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту" зменшено на 130 млн. 579,5 тис. гривень.

Обсяг видатків розвитку за програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти" зменшено на 189 млн. 954,6 тис. гривень.

Обсяг видатків розвитку за програмою "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" встановлено на 1 млрд 20 млн. 378,5 тис. гривень з метою збільшення резерву цієї субвенції

- наголосив Мельничук.

Нагадаємо

Кабінет міністрів вдосконалює механізм нарахування субвенцій на освітні проєкти через систему DREAM. Пріоритет надаватиметься військовим закладам та школам з понад 200 учнями. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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