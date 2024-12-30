Уряд змінює правила виділення коштів на шкільні укриття та харчоблоки
Київ • УНН
Кабмін удосконалює механізм нарахування субвенцій на освітні проєкти через систему DREAM. На будівництво укриттів виділять 6,2 млрд грн, на харчоблоки - 960 млн грн, додатково 500 млн грн на протипожежний захист.
Кабінет міністрів вдосконалює механізм нарахування субвенцій на освітні проєкти через систему DREAM. Пріоритет надаватиметься військовим закладам та школам з понад 200 учнями. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
За його словами, йдеться про проекти будівництва шкільних укриттів та модернізацію харчоблоків для організації здорового харчування учнів.
Зокрема, буде покращено систему відбору проектів через DREAM таким чином, щоб був врахований рівень ризику безпеки для учнів.
У пріоритеті — військові освітні заклади, заклади, де навчаються більше 200 дітей, а також заклади, які одні забезпечують навчальний процес у всій громаді
У 2025 році на будівництво укриттів уряд спрямує субвенцій на суму 6,2 млрд грн, на ремонт харчоблоків – 960 млн грн.
Окремо, за словами Шмигаля, буде врегульоване питання надання субвенцій з метою створення систем протипожежного захисту для військових ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою та шкіл, що беруть участь в експериментальному проєкті з посилення безпеки освітнього середовища.
Кошти цієї субвенції зможуть отримати заклади, де діє очна форма навчання, а також за умови забезпечення громадою співфінансування на рівні 50%.
За цією програмою наступного року уряд спрямує на місця 500 млн грн.
Уряд виділив понад 2 млрд грн на забезпечення харчуванням учнів початкових класів26.12.24, 16:02 • 17741 перегляд