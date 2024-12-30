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Правительство меняет правила выделения средств на школьные укрытия и пищеблоки

Правительство меняет правила выделения средств на школьные укрытия и пищеблоки

Киев  •  УНН

 • 3736 просмотра

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The Cabinet of Ministers is improving the mechanism for calculating subventions for educational projects through the DREAM system. 6.2 billion hryvnias will be allocated for the construction of shelters, 960 million hryvnias for food units, and an additional 500 million hryvnias for fire protection.

Кабинет министров совершенствует механизм начисления субвенций на образовательные проекты через систему DREAM. Приоритет будет отдаваться военным учреждениям и школам с более чем 200 учениками. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

По его словам, речь идет о проектах строительства школьных укрытий и модернизации пищеблоков для организации здорового питания учащихся.

В частности, будет улучшена система отбора проектов через DREAM таким образом, чтобы был учтен уровень рисков безопасности для учащихся.

В приоритете - военные образовательные учреждения, учреждения, где обучается более 200 детей, а также учреждения, которые одни обеспечивают учебный процесс во всей общине

- рассказал Шмыгаль. 

В 2025 году на строительство укрытий Правительство направит субвенций на сумму 6,2 млрд грн, на ремонт пищеблоков - 960 млн грн.

 Отдельно, по словам Шмыгаля, будет урегулирован  вопрос предоставления субвенций с целью создания систем противопожарной защиты для военных лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой и школ, участвующих в экспериментальном проекте по усилению безопасности образовательной среды.

Средства этой субвенции смогут получить учреждения, где действует очная форма обучения, а также при условии обеспечения общиной софинансирования на уровне 50%.

По этой программе в следующем году правительство направит на места 500 млн грн.

Правительство выделило более 2 млрд грн на обеспечение питанием учеников начальных классов26 дек. 2024, 14:02 • 17201 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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