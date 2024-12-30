Кабмин увеличил объем образовательной субвенции местным бюджетам до более 1 млрд гривен
Киев • УНН
Правительство уменьшило финансирование трех образовательных программ на общую сумму более 430 млн грн. Зато увеличена образовательная субвенция местным бюджетам до 1,02 млрд грн.
Кабинет министров уменьшил расходы части образовательных программ и увеличил объем образовательной субвенции местным бюджетам до более 1 млрд гривен.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Внесены изменения в распоряжение КМУ от 26.12.2024 № 1324-р «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству образования и науки на 2024 год, распределение резерва образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2024 году. Осуществлена корректировка перераспределения расходов в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству образования и науки на 2024 год в общем фонде государственного бюджета в части субвенций
Отмечается, что объем расходов развития по программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования „Новая украинская школа“ уменьшен на 113 млн 783,1 тыс. гривен.
Объем расходов развития по программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в учреждениях, предоставляющих общее среднее образование» уменьшен на 130 млн. 579,5 тыс. гривен.
Объем расходов развития по программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение оборудования, создание и модернизацию (проведение реконструкции и капитального ремонта) столовых (пищеблоков) учреждений общего среднего образования» уменьшен на 189 млн. 954,6 тыс. гривен.
Объем расходов развития по программе «Образовательная субвенция из государственного бюджета местным бюджетам» установлен на 1 млрд 20 млн. 378,5 тыс. гривен с целью увеличения резерва этой субвенции
Напомним,
Кабинет министров совершенствует механизм начисления субвенций на образовательные проекты через систему DREAM. Приоритет будет предоставляться военным заведениям и школам с более чем 200 учениками.