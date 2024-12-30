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Кабмин увеличил объем образовательной субвенции местным бюджетам до более 1 млрд гривен

Кабмин увеличил объем образовательной субвенции местным бюджетам до более 1 млрд гривен

Киев  •  УНН

 • 6437 просмотра

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Правительство уменьшило финансирование трех образовательных программ на общую сумму более 430 млн грн. Зато увеличена образовательная субвенция местным бюджетам до 1,02 млрд грн.

Кабинет министров уменьшил расходы части образовательных программ и увеличил объем образовательной субвенции местным бюджетам до более 1 млрд гривен.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Внесены изменения в распоряжение КМУ от 26.12.2024 № 1324-р «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству образования и науки на 2024 год, распределение резерва образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2024 году. Осуществлена корректировка перераспределения расходов в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству образования и науки на 2024 год в общем фонде государственного бюджета в части субвенций

- сообщил Мельничук.

Отмечается, что объем расходов развития по программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования „Новая украинская школа“ уменьшен на 113 млн 783,1 тыс. гривен.

Объем расходов развития по программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в учреждениях, предоставляющих общее среднее образование» уменьшен на 130 млн. 579,5 тыс. гривен.

Объем расходов развития по программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение оборудования, создание и модернизацию (проведение реконструкции и капитального ремонта) столовых (пищеблоков) учреждений общего среднего образования» уменьшен на 189 млн. 954,6 тыс. гривен.

Объем расходов развития по программе «Образовательная субвенция из государственного бюджета местным бюджетам» установлен на 1 млрд 20 млн. 378,5 тыс. гривен с целью увеличения резерва этой субвенции

- подчеркнул Мельничук.

Напомним,

Кабинет министров совершенствует механизм начисления субвенций на образовательные проекты через систему DREAM. Приоритет будет предоставляться военным заведениям и школам с более чем 200 учениками. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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