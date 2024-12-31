Уряд виділив понад 1,7 млрд грн на "Нову українську школу"
Київ • УНН
Кабмін розподілив 1,77 млрд гривень субвенції місцевим бюджетам на програму "Нова українська школа". Кошти спрямують на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти.
Кабінет міністрів здійснив розподіл понад 1,7 млрд гривень субвенції місцевим бюджетам на реалізацію програми "Нова українська школа". Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
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"Затверджено порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа". Здійснено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" в обсязі 1 млрд 770 млн гривень", - повідомив Мельничук.
Нагадаємо
Кабінет міністрів зменшив видатки частини освітніх програм та збільшив обсяг освітньої субвенції місцевим бюджетам до понад 1 млрд гривень.