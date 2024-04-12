Правительство выделило 125,5 млн грн на водоснабжение Николаева после подрыва Каховской ГЭС

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографикаЭксклюзив
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Правительство выделило 125,5 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на водоснабжение Николаева.
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В этом году регионы, приближенные к зоне боевых действий, получат 2,5 млрд грн из государственного бюджета на строительство укрытий в школах.
В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы потребления
Заместитель министра энергетики призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пикового потребления утром и вечером, поскольку сейчас ищутся решения для стабилизации энергосистемы из-за повышенного спроса и ограниченности генерирующих мощностей, особенно после недавней российской ракетной атаки, которая разрушила Трипольскую ТЭС.
FT узнала детали идеи США для финансирования Украины за счет прибыли от замороженных российских активов
США предложили привлечь десятки миллиардов евро долга для Украины под залог будущих доходов от замороженных российских государственных активов, тогда как ЕС предпочитает передавать только проценты, полученные от этих активов.
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
У среднестатистического киевского ООО с 5 работниками и 5 миллионами гривен оборота после уплаты НДС, налога на прибыль, выплаты заработной платы и начислений на нее остается 720 тысяч гривен.
Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на строительство оборонных рубежей
Украинское правительство выделило дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонительных рубежей, прежде всего в Харьковской и Сумской областях, из которых 1,7 млрд грн - для Харьковской и 1,5 млрд грн - для Сумской.
Начинаем эвакуацию уже сейчас - Синегубов о мерах перемещения семей с детьми с прифронтовых территорий Харьковщины
Харьковская область начала принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов вблизи российской границы из соображений безопасности.
Стартовал 9-й сезон конкурса "Час діяти, Україно!"
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" объявил о начале 9-го сезона Всеукраинского конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!".
Атака рф на Трипольскую ТЭС: Х-69 является улучшенной версией Х-59. Но точный тип ракеты, которой был нанесен удар, еще устанавливается
Ракета Х-69, которой, вероятно, армия рф ударила по Трипольской ТЭС и уничтожила ее, является улучшенной версией Х-59 с увеличенной дальностью, скоростью и боеголовкой.
В белгороде беспилотник врезался в здание "Газпрома": 2 пострадавших
Беспилотник врезался в административное здание "Газпрома" в российском белгороде, ранив двух человек и повредив фасад.