Правительство утвердило порядок обслуживания и ведения учета фортификационных сооружений

Кабинет министров Украины утвердил порядок принятия, содержания, обслуживания и ведения учета военных инженерно-технических и фортификационных сооружений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Утвержден порядок принятия, содержания, обслуживания и ведения учета военных инженерно-технических и фортификационных сооружений - написал Мельничук.

По его словам, порядок определяет механизм принятия, содержания, обслуживания и ведения оперативного учета военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, строительство которых осуществлено государственными заказчиками в соответствии с постановлением КМУ от 29.12.2023 N 1415 "Некоторые вопросы повышения обороноспособности государства на период военного положения в Украине".

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства напомнил, что Кабмин уже выделил 38 млрд грн на строительство оборонных рубежей.

Очень важно, чтобы они все время были в надлежащем состоянии. Местные власти будут приобщены к соответствующей работе - добавил Шмыгаль.

Кроме того, он напомнил, что правительство уже выделило почти 60 млрд грн на закупку дронов в этом году.

Десятки миллиардов гривен выделяется на закупку ракет, снарядов, техники и другого вооружения украинского производства - отметил Шмыгаль.

Дополнение

2 мая сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку - заслушал отчет о степени готовности фортификационных рубежей.