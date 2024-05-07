Уряд затвердив порядок обслуговування та ведення обліку фортифікаційних споруд
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України затвердив порядок приймання, утримання, обслуговування та обліку військово-інженерних і фортифікаційних споруд, створених для підвищення обороноздатності країни в умовах воєнного стану.
Кабінет міністрів України затвердив порядок прийняття, утримання, обслуговування та ведення обліку військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Затверджено порядок прийняття, утримання, обслуговування та ведення обліку військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд
За його словами, порядок визначає механізм прийняття, утримання, обслуговування та ведення оперативного обліку військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, будівництво яких здійснено державними замовниками відповідно до постанови КМУ від 29.12.2023 N 1415 "Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні".
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду нагадав, що Кабмін уже виділив 38 млрд грн на будівництво оборонних рубежів.
Дуже важливо, аби вони весь час були в належному стані. Місцева влада буде долучена до відповідної роботи
Окрім того, він нагадав, що уряд уже виділив майже 60 млрд грн на закупівлю дронів цього року.
Десятки мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет, снарядів, техніки та іншого озброєння українського виробництва
Доповнення
2 травня повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський провів Ставку - заслухав звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів.