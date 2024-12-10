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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство утвердило новые правила реструктуризации долгов для теплоэнергетических и водоканальных предприятий

Правительство утвердило новые правила реструктуризации долгов для теплоэнергетических и водоканальных предприятий

Киев  •  УНН

 • 903 просмотра

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The Cabinet of Ministers has defined the criteria for debt restructuring of heat supply companies and water utilities affected by hostilities. The right to defer payment will be granted to enterprises with destroyed or damaged infrastructure.

Правительство утвердило критерии для теплоснабжающих и водоканальных предприятий, задолженность которых может быть реструктуризирована. В частности, воспользоваться правом на реструктуризацию долга могут предприятия, чья инфраструктура уничтожена или повреждена. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

"Утверждаем критерии для теплоснабжающих и водоканальных предприятий, задолженность которых может быть реструктуризирована. В частности, такое право получат предприятия, чья инфраструктура уничтожена или повреждена врагом и которые расположены на территории активных боевых действий. Также прописываем алгоритм подачи заявки на реструктуризацию долга. Таким образом уменьшим долговое давление на предприятия критической инфраструктуры на приграничных территориях для успешного прохождения отопительного сезона", - сказал Шмыгаль.

Также, по его словам, сейчас почти 100% всех объектов - жилых домов, больниц, школ, детских садов - подключены к теплу.

"Проблемными точками являются Херсон, который страдает от вражеских обстрелов, и Кривой Рог. В этих городах продолжаются активные ремонтные и восстановительные работы", - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что правительство утвердило критерии определения теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения, имеющих право на отсрочку погашения задолженности по договорам реструктуризации задолженности.

"Предусмотрено, что право на отсрочку погашения задолженности по заключенным договорам реструктуризации задолженности имеют теплоснабжающие и теплогенерирующие организации, предприятия централизованного водоснабжения и водоотведения, производственные мощности которых: в результате проведения военных (боевых) действий уничтожены, что не позволяет осуществлять основную деятельность на территории соответствующей области или территориальной общины; в результате проведения военных (боевых) действий получили разрушения или повреждения, что не позволяет осуществлять основную деятельность на территории соответствующей области или территориальной общины; расположены на территориях активных военных (боевых) действий, что не позволяет осуществлять основную деятельность на территории соответствующей области или территориальной общины", - сообщил Мельничук.

Напомним

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает, что полномочия Долгового агентства Украины будет осуществлять Министерство финансов, что позволит получить кредит в 50 млрд долларов от G7, а также позволит не возвращать этот кредит, если не получит репараций от РФ.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаЭкономика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
krivoi-rogКривой Рог
khersonХерсон