Кабинет министров Украины отдельным постановлением определил начало нового учебного года в общей средней школе со 2 сентября и завершение 30 июня 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Сегодня отдельным постановлением определяем начало нового учебного года в общей средней школе с понедельника, 2 сентября. И его завершение 30 июня 2025 года - сказал Шмыгаль.

По его словам, областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации с безопасностью на той или иной территории.

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