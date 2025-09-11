Правительство утвердило 39 проектов восстановления на 1 млрд грн

$41.120.13
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 15635 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 40587 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 26480 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 29379 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 30714 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 61337 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 82541 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 65005 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34918 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39002 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
В минобороны рф уверяют, что не планировали атаковать Польшу и готовы к переговорам с Варшавой10 сентября, 13:05
ЕС готовит новый пакет санкций против 2600 россиян и компаний10 сентября, 13:09
Необходимо установить, кто управлял беспилотниками: Фицо о российских дронах в Польше10 сентября, 13:20
Краматорск под массированным огнем: число раненых возросло до 6, среди них - подросткиVideo10 сентября, 16:55
В Польше нашли уже 16 российских дронов, один из них разбился возле военной базы19:42
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 40587 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 61337 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 45475 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 82541 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 65005 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владислав Косиняк-Камыш
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Великобритания
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53
MIM-104 Patriot
Шахед-136
НАСАМС
Нью-Йорк Таймс
Дія (сервис)

Правительство утвердило 39 проектов восстановления на 1 млрд грн

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Правительство 10 сентября утвердило 39 новых проектов восстановления на 1 млрд грн в рамках Программы восстановления Украины III. Средства перераспределены между уже утвержденными проектами, дополнительных расходов из госбюджета не требуется.

Правительство утвердило 39 проектов восстановления на 1 млрд грн

В среду, 10 сентября, Правительство утвердило 39 новых проектов восстановления на 1 млрд грн в рамках Программы восстановления Украины III. Они охватывают водоснабжение, канализацию и больницы. Также местные бюджеты смогут направлять дотации не только на укрытия и восстановление, но и на защиту критической инфраструктуры. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Утвердили проекты восстановления на 1 млрд грн. В 2025 году в Программу восстановления Украины III добавляем 39 новых проектов, касающихся водоснабжения, канализации и восстановления больниц

- говорится в сообщении.

"Дополнительных расходов из госбюджета не требуется - средства перераспределены между уже утвержденными проектами", - добавила Свириденко.

По ее словам, Правительство также разрешило направлять дополнительную дотацию местным бюджетам не только на обустройство укрытий, восстановление поврежденных объектов жизнеобеспечения общин на деоккупированных и пострадавших территориях, но и на защиту объектов критической инфраструктуры.

Напомним

В среду, 10 сентября, Кабинет министров утвердил программу действий правительства на 2025 год. Документ содержит 12 приоритетов, среди которых безопасность, евроинтеграция и экономическое развитие.

Украина расширяет перечень случаев для возмещения ущерба от войны11.09.25, 00:00 • 338 просмотров

Вита Зеленецкая

Юлия Свириденко
Украина