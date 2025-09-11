Правительство утвердило 39 проектов восстановления на 1 млрд грн

Правительство 10 сентября утвердило 39 новых проектов восстановления на 1 млрд грн в рамках Программы восстановления Украины III. Средства перераспределены между уже утвержденными проектами, дополнительных расходов из госбюджета не требуется.

В среду, 10 сентября, Правительство утвердило 39 новых проектов восстановления на 1 млрд грн в рамках Программы восстановления Украины III. Они охватывают водоснабжение, канализацию и больницы. Также местные бюджеты смогут направлять дотации не только на укрытия и восстановление, но и на защиту критической инфраструктуры. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Утвердили проекты восстановления на 1 млрд грн. В 2025 году в Программу восстановления Украины III добавляем 39 новых проектов, касающихся водоснабжения, канализации и восстановления больниц - говорится в сообщении. "Дополнительных расходов из госбюджета не требуется - средства перераспределены между уже утвержденными проектами", - добавила Свириденко. По ее словам, Правительство также разрешило направлять дополнительную дотацию местным бюджетам не только на обустройство укрытий, восстановление поврежденных объектов жизнеобеспечения общин на деоккупированных и пострадавших территориях, но и на защиту объектов критической инфраструктуры. Напомним В среду, 10 сентября, Кабинет министров утвердил программу действий правительства на 2025 год. Документ содержит 12 приоритетов, среди которых безопасность, евроинтеграция и экономическое развитие.