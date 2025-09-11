$41.120.13
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 15641 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 40602 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 26489 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 29388 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 30723 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 61344 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 82549 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 65007 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34918 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 39002 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Уряд затвердив 39 проєктів відбудови на 1 млрд грн

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Уряд 10 вересня затвердив 39 нових проєктів відбудови на 1 млрд грн у межах Програми відновлення України III. Кошти перерозподілені між вже затвердженими проєктами, додаткових витрат з держбюджету не потрібно.

Уряд затвердив 39 проєктів відбудови на 1 млрд грн

У середу, 10 вересня Уряд затвердив 39 нових проєктів відбудови на 1 млрд грн у межах Програми відновлення України III. Вони охоплюють водопостачання, каналізацію та лікарні. Також місцеві бюджети зможуть спрямовувати дотації не лише на укриття та відновлення, а й на захист критичної інфраструктури. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.    

Затвердили проекти відбудови на 1 млрд грн. У 2025 році до Програми відновлення України III додаємо 39 нових проектів, що стосуються водопостачання, каналізації та відновлення лікарень 

- йдеться у дописі.

"Додаткових витрат із держбюджету не потрібно - кошти перерозподілені між вже затвердженими проектами", - додала Свириденко.

За її словами, Уряд також дозволив спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам не лише на облаштування укриттів, відновлення пошкоджених обєктів життєзабезпечення громад на деокупованих і постраждалих територіях, а й на захист об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо

У середу, 10 вересня Кабінет міністрів затвердив програму дій уряду на 2025 рік. Документ містить 12 пріоритетів, серед яких безпека, євроінтеграція та економічний розвиток.

Україна розширює перелік випадків для відшкодування збитків від війни11.09.25, 00:00

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Юлія Свириденко
Україна