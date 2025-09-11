Уряд затвердив 39 проєктів відбудови на 1 млрд грн
Київ • УНН
Уряд 10 вересня затвердив 39 нових проєктів відбудови на 1 млрд грн у межах Програми відновлення України III. Кошти перерозподілені між вже затвердженими проєктами, додаткових витрат з держбюджету не потрібно.
У середу, 10 вересня Уряд затвердив 39 нових проєктів відбудови на 1 млрд грн у межах Програми відновлення України III. Вони охоплюють водопостачання, каналізацію та лікарні. Також місцеві бюджети зможуть спрямовувати дотації не лише на укриття та відновлення, а й на захист критичної інфраструктури. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
Затвердили проекти відбудови на 1 млрд грн. У 2025 році до Програми відновлення України III додаємо 39 нових проектів, що стосуються водопостачання, каналізації та відновлення лікарень
"Додаткових витрат із держбюджету не потрібно - кошти перерозподілені між вже затвердженими проектами", - додала Свириденко.
За її словами, Уряд також дозволив спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам не лише на облаштування укриттів, відновлення пошкоджених обєктів життєзабезпечення громад на деокупованих і постраждалих територіях, а й на захист об’єктів критичної інфраструктури.
Нагадаємо
У середу, 10 вересня Кабінет міністрів затвердив програму дій уряду на 2025 рік. Документ містить 12 пріоритетів, серед яких безпека, євроінтеграція та економічний розвиток.
