Правительство установило доплату в 70 тыс. грн. бойцам на первой линии - Шмыгаль

Кабинет министров Украины принял постановление об установлении доплаты в 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задачи на первой линии, сообщил в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Продолжаем поддерживать наши Силы обороны. Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства сегодня установили доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задачи на первой линии - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач.

Он также указал, что правительство и в дальнейшем будет заботиться о наших воинах, которые защищают страну и дома миллионов украинцев.

Дополнение

11 апреля парламент принял постановление, которое обязывает правительство поддержать постановление о доплатах для бойцов Сил обороны на передовой и подготовить законопроект о ротации.