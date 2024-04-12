Правительство установило доплату в 70 тыс. грн. бойцам на первой линии - Шмыгаль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  134789 просмотра

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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160370 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139440 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134197 просмотра

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10 апреля 2024, 06:55  •  117650 просмотра

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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100304 просмотра

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Украинское правительство установило дополнительную выплату в размере 70 000 гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задачи на передовой. Единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач.

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Правительство установило доплату в 70 тыс. грн. бойцам на первой линии - Шмыгаль

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На переименованной станции киевского метрополитена установили новые буквы с надписью "Площадь Героев Украины": сейчас завершен один комплект из 26 символов из четырех необходимых.

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На переименованной станции столичного метро "Площадь Украинских героев" установили новые буквы

СБУ пришла с обысками к "агенту в рясе" из руководства УПЦ МП Данилевичу - источник

СБУ проводит обыск у заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича, известного своей поддержкой рф и оправданием агрессии россии против Украины.

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СБУ пришла с обысками к "агенту в рясе" из руководства УПЦ МП Данилевичу - источник

Гросси призвал воздерживаться от любых действий, которые нарушают принципы МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ призвал к максимальной военной сдержанности и полному соблюдению пяти конкретных принципов для предотвращения ядерной аварии и обеспечения целостности Запорожской атомной электростанции после того, как серия атак беспилотников значительно повысила риск.

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Гросси призвал воздерживаться от любых действий, которые нарушают принципы МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии на ЗАЭС

Юморист из "Лиги смеха" Виктор Розовый на фронте получил тяжелое ранение в голову

Юморист Виктор Розовый, который служит в 3-й бригаде, получил сложное осколочное ранение головы во время полевого задания 21 марта, был прооперирован, но сейчас находится в сознании и вскоре начнет реабилитацию.

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Юморист из "Лиги смеха" Виктор Розовый на фронте получил тяжелое ранение в голову

Глава наблюдательного совета "Центрэнерго": восстанавливать Трипольскую ТЭС без предоставления Украине систем ПВО - "бесполезно"

Восстановление Трипольской ТЭС, которая была разрушена российским ракетным ударом, без предоставления Украине систем противовоздушной обороны является "бесполезным делом", считает Андрей Гота, председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго".

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Глава наблюдательного совета "Центрэнерго": восстанавливать Трипольскую ТЭС без предоставления Украине систем ПВО - "бесполезно"

В Финляндии опасаются экологической катастрофы из-за российских "танкеров-призраков"

Финляндия предупреждает о повышенном риске экологической катастрофы из-за флота российских "танкеров-призраков", которые транспортируют нефть через Балтийское море вопреки санкциям: еженедельно через Финский залив проходит около 100 000 тонн сырой нефти.

Экономика •   •  16710 просмотра
В Финляндии опасаются экологической катастрофы из-за российских "танкеров-призраков"

Расстрел украинских военнопленных: Кислица призвал Совбез ООН уделить "вопросу первоочередное внимание"

Постоянный представитель Украины при ООН призывает Совет Безопасности в первую очередь остановить случаи казни россией украинских военнопленных.

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Расстрел украинских военнопленных: Кислица призвал Совбез ООН уделить "вопросу первоочередное внимание"

Опендатабот: почти втрое меньше коррупционеров наказали в 2023 году

В 2023 году в Реестр коррупционеров в Украине было внесено 2 420 человек, что почти втрое меньше, чем в 2021 году, причем больше всего случаев зарегистрировано во Львовской и Киевской областях.

политика •   •  12923 просмотра
Опендатабот: почти втрое меньше коррупционеров наказали в 2023 году

Омбудсмен призывает родственников пленных подать заявки в Координационный штаб для уточнения личных данных

Родственников пленных и пропавших без вести украинских защитников, а также незаконно удерживаемых россией гражданских лиц призывают сделать заявки в личном кабинете Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Война •   •  11423 просмотра
Омбудсмен призывает родственников пленных подать заявки в Координационный штаб для уточнения личных данных