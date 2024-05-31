Правительство упростило охрану культурных памятников: что известно

Украина пока не знает, может ли наносить удары по рф самолетами F-16 - Зеленский

Зеленский заявил, что Украина получит истребители F-16, в том числе несколько в этом году, но не знает, будут ли введены ограничения на их использование для нанесения ударов по россии, хотя он считает, что применение западного оружия на российской территории - это лишь вопрос времени.