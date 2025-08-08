Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции

Правительство одобрило прогноз экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы. В следующем году ожидается рост ВВП на уровне 4,5% и инфляция на уровне 8,6% в годовом измерении по более позитивному сценарию, пишет УНН со ссылкой на правительственное постановление № 946 от 6 августа.

Детали

Менее позитивный сценарий предусматривает 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции (декабрь к декабрю) в 2026 году.

В 2027 году прогнозируется рост ВВП на уровне 5% в лучшем сценарии и 4,7% - в худшем. Для инфляции в годовом измерении ожидания 5,9% и 9,4% соответственно.

На 2028 год цифры таковы: 5,7% роста ВВП и 5,3% инфляции по первому сценарию, а также 4,5% роста ВВП и 7,5% - по второму.

Номинальная зарплата прогнозируется в 30 240 грн по лучшему сценарию и 30 032 грн по худшему в 2026 году; в 2027-м - 35 268 грн и 34 808 грн соответственно; в 2028-м - 39 758 грн и 39 436 грн соответственно.

Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет (по методологии МОТ) ожидается на уровне 12,9% к рабочей силе соответствующего возраста по первому сценарию и 12,6% по второму сценарию в 2026 году; 13,3% и 12,7% в 2027 году соответственно; 12,8% и 13,1% в 2028 году соответственно.

