Ексклюзив
09:44 • 9212 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 10434 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 9860 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 15937 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 13596 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 32741 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 40285 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 27930 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 89511 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 62776 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію8 серпня, 02:28 • 27743 перегляди
Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через ТисуPhoto8 серпня, 02:56 • 18819 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту06:38 • 19030 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України07:29 • 20659 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 18479 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Чернишов Олексій Михайлович
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Індія
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 130541 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 147251 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 155104 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 145528 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 155398 перегляди
Шахед-136
Facebook
Мі-8
Мі-24
Tesla Model Y

Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції

Київ • УНН

 • 9820 перегляди

Уряд схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки. Очікується зростання ВВП та інфляція за двома сценаріями.

Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції

Уряд схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки. Наступного року очікується зростання ВВП на рівні 4,5% та інфляцію на рівні 8,6% у річному вимірі за більш позитивним сценарієм, пише УНН з посиланням на урядову постанову № 946 від 6 серпня.

Деталі

Менш позитивний сценарій передбачає 2,4% зростання ВВП та 9,9% інфляції (грудень до грудня) у 2026 році.

У 2027 році прогнозується ріст ВВП на рівні 5% у кращому сценарії та 4,7% - у гіршому. Для інфляції у річному вимірі очікування 5,9% і 9,4% відповідно.

На 2028 рік цифри такі: 5,7% рості ВВП та 5,3% інфляції за першого сценарію, а також 4,5% росту ВВП і 7,5% - за другого.

Номінальна зарплата прогнозується у 30 240 грн за кращого сценарію та 30 032 грн за гіршого у 2026 році; у 2027-му - 35 268 грн і 34 808 грн відповідно; у 2028-му - 39 758 грн та 39 436 грн відповідно.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП) очікується на рівні 12,9% до робочої сили відповідного віку за першого сценарію та 12,6% за другого сценарію у 2026 році; 13,3% та 12,7% у 2027 році відповідно; 12,8% та 13,1% у 2028 році відповідно.

У 2026-2027 роках можна очікувати на зростання ВВП до 3-3,5% - заступник голови НБУ24.07.25, 15:54 • 2475 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаФінанси
Україна