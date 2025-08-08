Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Київ • УНН
Уряд схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки. Наступного року очікується зростання ВВП на рівні 4,5% та інфляцію на рівні 8,6% у річному вимірі за більш позитивним сценарієм, пише УНН з посиланням на урядову постанову № 946 від 6 серпня.
Деталі
Менш позитивний сценарій передбачає 2,4% зростання ВВП та 9,9% інфляції (грудень до грудня) у 2026 році.
У 2027 році прогнозується ріст ВВП на рівні 5% у кращому сценарії та 4,7% - у гіршому. Для інфляції у річному вимірі очікування 5,9% і 9,4% відповідно.
На 2028 рік цифри такі: 5,7% рості ВВП та 5,3% інфляції за першого сценарію, а також 4,5% росту ВВП і 7,5% - за другого.
Номінальна зарплата прогнозується у 30 240 грн за кращого сценарію та 30 032 грн за гіршого у 2026 році; у 2027-му - 35 268 грн і 34 808 грн відповідно; у 2028-му - 39 758 грн та 39 436 грн відповідно.
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП) очікується на рівні 12,9% до робочої сили відповідного віку за першого сценарію та 12,6% за другого сценарію у 2026 році; 13,3% та 12,7% у 2027 році відповідно; 12,8% та 13,1% у 2028 році відповідно.
