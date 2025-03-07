Правительство расширило список категорий людей, которые имеют право пересекать границу: о ком идет речь
Киев • УНН
Кабмин расширил список людей, которые могут пересекать границу во время военного положения. Право на выезд получили родственники погибших военнослужащих и семьи Героев Украины.
Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав фото к проекту постановления в Telegram, передает УНН.
Детали
По его словам, расширяется перечень категорий, которые имеют право пересечь границу, в частности:
- те, кто имеют отсрочку и чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;
- члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра), которым посмертно вручили звание Герой Украины.
Напоминаем
Кабмин обновил порядок выезда за границу для работников культуры и СМИ во время военного положения. Установлены новые требования к документам и ограничения срока пребывания до 60 дней с возможностью продления.