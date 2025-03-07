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Правительство расширило список категорий людей, которые имеют право пересекать границу: о ком идет речь

Киев • УНН

 • 17601 просмотра

Кабмин расширил список людей, которые могут пересекать границу во время военного положения. Право на выезд получили родственники погибших военнослужащих и семьи Героев Украины.

Правительство расширило список категорий людей, которые имеют право пересекать границу: о ком идет речь

Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав фото к проекту постановления в Telegram, передает УНН.

Детали

По его словам, расширяется перечень категорий, которые имеют право пересечь границу, в частности: 

  • те, кто имеют отсрочку и чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;
    • члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра), которым посмертно вручили звание Герой Украины.

      Напоминаем

      Кабмин обновил порядок выезда за границу для работников культуры и СМИ во время военного положения. Установлены новые требования к документам и ограничения срока пребывания до 60 дней с возможностью продления.

      Ольга Розгон

      Ольга Розгон

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