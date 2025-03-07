Уряд розширив перелік категорій людей, які мають право перетнути кордон: про кого йдеться

Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетинання держкордону громадянами України. Про це повідомив нардеп Олексій Гончренко, опублікувавши фото до проекту постанови у Telegram, передає УНН.

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За його словами, розширюється перелік категорій, які мають право перетнути кордон, зокрема:

ті, хто мають відстрочку і чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій;

членисімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра), які посмертно вручили звання ГеройУкраїни.

Нагадаємо

Кабмін оновив порядок виїзду за кордон для працівників культури та ЗМІ під час воєнного стану. Встановлено нові вимоги до документів та обмеження терміну перебування до 60 днів з можливістю продовження.