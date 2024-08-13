Правительство приняло решение для развития распределенной генерации: о чем идет речь

Правительство приняло решение о проведении конкурса на строительство генерирующей мощности, сообщили во вторник в Министерстве энергетики, пишет УНН.

Детали

"Правительство утвердило условия проведения конкурса на строительство генерирующих мощностей и выполнения мероприятий по управлению спросом. Это позволит увеличить объемы генерации в энергосистеме и ее дальнейшее развитие", - сообщили в Минэнерго.

В частности, как указано, предусматривается проведение конкурсов для строительства объектов, мощность каждого из которых составляет 5-80 МВт, а общая мощность конкурса 700 МВт. Соответствующие объекты должны быть введены в эксплуатацию до конца 2027 года.

Как отметили в Минэнерго, это одно из трех принятых сегодня правительством важных решений для развития распределенной генерации.

Также, как сообщается, утвержден Национальный план действий по возобновляемой энергетике на период до 2030 года и план мероприятий по его реализации.

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Национальный план по развитию возобновляемой энергетики является дополнением Национального плана по энергетике и климату (НПЭК) и определяет траектории развития возобновляемой энергетики по секторам до 2030 года с мерами по их реализации с учетом политик и мероприятий, определенных НПЭК.

Согласно Плану, доля ВИЭ в валовом конечном потреблении энергии в 2030 году составит 27%, а именно: в системах теплоснабжения и холодоснабжения - 33%; в производстве электроэнергии - 29%; в транспортном секторе - 17%.

Еще одним решением правительства, как указано, установлена дополнительная годовая квота поддержки субъектов хозяйствования, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии на 2024 год, а также утвержден график проведения пилотных аукционов по распределению квоты поддержки на 2024 год.

Аукционы по распределению квоты поддержки являются самым распространенным в мире механизмом стимулирования развития ВИЭ на конкурентных началах.

Согласно решению Правительства, дополнительная годовая квота поддержки определена в 110 МВт, из которых СЭС - 11 МВт, ВЭС - 88 МВт, из других видов альтернативных источников энергии - 11 МВт.

Согласно графику, пилотные аукционы по распределению квот поддержки планируется провести уже в октябре-ноябре этого года. Ожидается, что первые объекты электроэнергетики, введенные в эксплуатацию по результатам проведения пилотных аукционов, начнут отпуск электрической энергии в сеть в 2025 году.