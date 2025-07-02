Правительство перераспределило 700 млн гривен на частичную компенсацию стоимости отечественной агротехники
Киев • УНН
Кабинет министров Украины перераспределил 700 миллионов гривен из программы гуманитарного разминирования на частичную компенсацию стоимости отечественной сельскохозяйственной техники. Это решение направлено на поддержку агропромышленного комплекса и обеспечение аграриев необходимым оборудованием.
Кабинет министров перераспределил средства государственного бюджета, направив 700 млн гривен на программу частичной компенсации стоимости отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, Кабмин осуществил перераспределение расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству экономики на 2025 год, путем уменьшения на 700 млн гривен объема расходов по программе "Компенсация затрат за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения".
Эту сумму правительство направило на программу "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественной техникой и оборудованием для агропромышленного комплекса путем осуществления частичной компенсации стоимости техники и оборудования, закупленных у предприятий отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса и/или их дилеров.
Напомним
В Украине началась жатва, уже собрано более 188 тысяч тонн зерна с более чем 74 тысяч гектаров посевов ранних зерновых и зернобобовых культур.