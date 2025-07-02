Уряд перерозподілив 700 млн гривень на часткову компенсацію вартості вітчизняної агротехніки
Київ • УНН
Кабінет міністрів України перерозподілив 700 мільйонів гривень з програми гуманітарного розмінування на часткову компенсацію вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки. Це рішення спрямоване на підтримку агропромислового комплексу та забезпечення аграріїв необхідним обладнанням.
Кабінет міністрів перерозподілив кошти державного бюджету, спрямувавши 700 млн гривень на програму часткової компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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Як повідомляється, Кабмін здійснив перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству економіки на 2025 рік, шляхом зменшення на 700 млн гривень обсягу видатків за програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення".
Цю суму уряд спрямував на програму "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" для забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою та обладнанням для агропромислового комплексу шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання, що закуплені у підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу та/або їх дилерів.
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