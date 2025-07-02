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Уряд перерозподілив 700 млн гривень на часткову компенсацію вартості вітчизняної агротехніки

Київ • УНН

 • 335 перегляди

Кабінет міністрів України перерозподілив 700 мільйонів гривень з програми гуманітарного розмінування на часткову компенсацію вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки. Це рішення спрямоване на підтримку агропромислового комплексу та забезпечення аграріїв необхідним обладнанням.

Уряд перерозподілив 700 млн гривень на часткову компенсацію вартості вітчизняної агротехніки

Кабінет міністрів перерозподілив кошти державного бюджету, спрямувавши 700 млн гривень на програму часткової компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Кабмін здійснив перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству економіки на 2025 рік, шляхом зменшення на 700 млн гривень обсягу видатків за програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення".

Цю суму уряд спрямував на програму "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" для забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою та обладнанням для агропромислового комплексу шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання, що закуплені у підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу та/або їх дилерів.

Нагадаємо

В Україні розпочалися жнива, уже зібрано понад 188 тисяч тонн зерна з більш як 74 тисяч гектарів посівів ранніх зернових і зернобобових культур..

Павло Башинський

Павло Башинський

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