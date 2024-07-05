Проект Закона по совершенствованию электронных реестров в сфере организации и проведения азартных игр, которым предлагается объединить Реестр представителей сетей казино, залов игровых автоматов, сетей игры в покер в Единый реестр в сфере организации и проведения азартных игр, одобрен Кабинетом министров Украины.

Сообщает УНН со ссылкой на информацию от постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Детали

Согласно информации за 05.07.2024, правительством одобрен проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования функционирования публичных электронных реестров в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере".

Законопроектом предлагается объединить Реестр организаторов азартных игр в игорных заведениях казино, Реестр организаторов азартных игр казино в сети Интернет, Реестр организаторов букмекерской деятельности, Реестр организаторов азартных игр в залах игровых автоматов и Реестр организаторов игры в покер в сети Интернет в Единый реестр в сфере организации и проведения азартных игр (что позволит сэкономить бюджетные средства, необходимые для создания соответствующих реестров).

Отмечается, что реестр будет содержать исчерпывающую информацию об организаторах азартных игр, игорных заведениях, игровом оборудовании, сайтах, через которые проводится организация и проведение азартных игр в сети Интернет. А также:

сведения о субъектах хозяйствования, имеющих право на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр, лицензию, на которую выдает КРАИЛ;

сведения о решениях КРАИЛ о выдаче разрешения, подтверждающего соответствие помещения игорного заведения требованиям, установленным ЗУ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".



Предусмотрено создание Единого реестра в лотерейной сфере путем объединения Единого реестра государственных лотерей, введенных в Украине, и лицензионного реестра в лотерейной сфере.

Единый реестр в лотерейной сфере будет содержать полную информацию об операторах государственных лотерей и сведения о государственных лотереях, введенных ими.

Также предусмотрена возможность подачи заявлений и получения результатов их рассмотрения средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг.

Напомним,

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