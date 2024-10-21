Правительство назначило нового главу "Укрзализныци": что о нем известно

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Кабмин назначил Александра Перцовского председателем правления «Укрзализныци» на три года. Евгений Лященко, который ранее занимал эту должность, продолжит работать членом правления компании.

Кабинет Министров назначил Александра Перцовского председателем правления АО «Укрзализныця», сообщили в понедельник в пресс-службе перевозчика, передает УНН.

«Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета АО «Укрзализныця» назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что до завершения контракта с «Укрзализныцей» Евгений Лященко, который с марта 2023 года до сих пор занимал должность председателя правления, продолжит работать в должности члена правления. Кроме того, с должностей членов правления Укрзализныци уволены Владимир Крот, Орест Логунов и Антон Мишин.

Справочно

Александр Перцовский работает в АО «Укрзализныця» с 2020 года. До сих пор он занимал должность члена правления и отвечал за пассажирское направление.

Напомним 

Евгений Лященко подал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Укрзализныци. Лященко возглавил Укрзализныцю полтора года назад, заменив Александра Камышина.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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