Правительство назначило нового главу "Укрзализныци": что о нем известно

Кабинет Министров назначил Александра Перцовского председателем правления АО «Укрзализныця», сообщили в понедельник в пресс-службе перевозчика, передает УНН.

«Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета АО «Укрзализныця» назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что до завершения контракта с «Укрзализныцей» Евгений Лященко, который с марта 2023 года до сих пор занимал должность председателя правления, продолжит работать в должности члена правления. Кроме того, с должностей членов правления Укрзализныци уволены Владимир Крот, Орест Логунов и Антон Мишин.

Справочно

Александр Перцовский работает в АО «Укрзализныця» с 2020 года. До сих пор он занимал должность члена правления и отвечал за пассажирское направление.

Напомним

Евгений Лященко подал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Укрзализныци. Лященко возглавил Укрзализныцю полтора года назад, заменив Александра Камышина.