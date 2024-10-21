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Уряд призначив нового голову "Укрзалізниці": що про нього відомо

Київ • УНН

 • 13979 перегляди

Кабмін призначив Олександра Перцовського головою правління "Укрзалізниці" на три роки. Євген Лященко, який раніше обіймав цю посаду, продовжить працювати членом правління компанії.

Уряд призначив нового голову "Укрзалізниці": що про нього відомо

Кабінет Міністрів призначив Олександра Перцовського головою правління АТ "Укрзалізниця", повідомили у понеділок у пресслужбі перевізника, передає УНН.

"Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради АТ "Укрзалізниця" призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що до завершення контракту з "Укрзалізницею" Євген Лященко, який з березня 2023 року до сьогодні займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління. Крім того, з посад членів правління Укрзалізниці звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.

Довідково

Олександр Перцовський працює в АТ "Укрзалізниця" з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.

Нагадаємо 

Євген Лященко подав заяву про дострокове припинення повноважень голови Укрзалізниці. Лященко очолив Укрзалізницю півтора року тому, замінивши Олександра Камишіна.

Тетяна Краєвська

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