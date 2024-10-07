Голова Укрзалізниці Євген Лященко подав у відставку
Київ • УНН
Євген Лященко подав заяву про дострокове припинення повноважень голови Укрзалізниці. Наглядова рада розгляне заяву найближчими днями та вживе необхідних заходів відповідно до встановлених процедур.
Євген Лященко подав заяву про дострокове припинення повноважень голови Укрзалізниці. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.
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Як повідомляється, наглядова рада має намір розглянути цю заяву найближчими днями та вжити необхідних заходів відповідно до встановлених процедур.
Нагадаємо
Євген Лященко очолив Укрзалізницю півтора року тому, замінивши Олександра Камишіна.
Головою правління "Укрзалізниці" призначений Лященко21.03.23, 18:19 • 536593 перегляди