Глава Укрзализныци Евгений Лященко подал в отставку

Евгений Лященко подал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Укрзализныци. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

Как сообщается, наблюдательный совет намерен рассмотреть это заявление в ближайшие дни и принять необходимые меры в соответствии с установленными процедурами.

Напомним

Евгений Лященко возглавил Укрзализныцю полтора года назад, заменив Александра Камышина.

Главой правления "Укрзализныци" назначен Лященко