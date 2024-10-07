Глава Укрзализныци Евгений Лященко подал в отставку

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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

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4 октября 2024, 12:51  •  187798 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Укрзализныци Евгений Лященко подал в отставку

Глава Укрзализныци Евгений Лященко подал в отставку

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 19:13  •  5063 просмотра

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Евгений Лященко подал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Укрзализныци. Наблюдательный совет рассмотрит заявление в ближайшие дни и примет необходимые меры в соответствии с установленными процедурами.

Евгений Лященко подал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Укрзализныци. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

Как сообщается, наблюдательный совет намерен рассмотреть это заявление в ближайшие дни и принять необходимые меры в соответствии с установленными процедурами.

Напомним

Евгений Лященко возглавил Укрзализныцю полтора года назад, заменив Александра Камышина.

Главой правления "Укрзализныци" назначен Лященко21 марта 2023, 16:19 • 536534 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

политика
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