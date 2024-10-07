Глава Укрзализныци Евгений Лященко подал в отставку
Киев • УНН
Евгений Лященко подал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Укрзализныци. Наблюдательный совет рассмотрит заявление в ближайшие дни и примет необходимые меры в соответствии с установленными процедурами.
Евгений Лященко подал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Укрзализныци. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.
Детали
Как сообщается, наблюдательный совет намерен рассмотреть это заявление в ближайшие дни и принять необходимые меры в соответствии с установленными процедурами.
Напомним
Евгений Лященко возглавил Укрзализныцю полтора года назад, заменив Александра Камышина.
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