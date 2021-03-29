Правила въезда в Украину, предусматривающие самоизоляцию или отрицательный ПЦР-тест - будут действовать до 30 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Новые правила пересечения государственной границы, предусматривающие самоизоляцию или отрицательный ПЦР-тест для украинцев будут действовать до 30 апреля. Об этом рассказал заместитель директора департамента-начальника управления организации пограничного контроля генерал-майор Юрий Лысюк во время онлайн-трансляции на странице Госпогранслужбы Украины в Facebook, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Постановление вступило в силу на прошлой неделе, после дня его опубликования, то есть с 23 марта. Решением правительства определено, что такие правила будут продолжаться до 30 апреля этого года. Это в случае если не будет принято дополнительное решение, которое сократит или продолжит (новые правила — ред.), — рассказал Лысюк.
Детали
Так, Лысюк напомнил, что согласно принятым правительством изменениями в постановление № 1236, предусмотрено прохождение самоизоляции или отрицательный результат ПЦР-теста для украинцев.
“В настоящее время установлено, что из числа различных категорий самоизоляции подлежат граждане Украины, которые пересекают границу, за исключением: граждан Украины, которые не достигли 12 летнего возраста; водители и члены экипажа грузовых-транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажа воздушных и морских, речных суден, члены поездных и локомотивных бригад; граждане Украины, осуществляющие перевозку стволовых клеток для трансплантации; граждане Украины, имеющие отрицательный ПЦР-тест, который сделан не более чем за 48 часов”, — сказал Лысюк.
Также он рассказал, что самоизоляция остается для граждан Украины и для иностранцев, прибывающих с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республике Крым и городе Севастополь, исключение составляют:
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- лица, не достигшие 12 летнего возраста;
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- работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованные в Украине,
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- лица, которые намерены вступить в учреждения образования расположенные на подконтрольной территории, соискатели образования, обучающиеся сейчас в учебных заведениях расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия
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- один из родителей или опекун, попечитель другие законные представители, сопровождающие на обучение человека
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- лица, желающие осуществить вакцинацию от COVID-19 на подконтрольной территории
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“Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции в связи с пересечением государственной границы и лица, подлежащие самоизоляции в связи с пересечения контрольных пунктов въезда-выезда обязаны устанавливать и активировать мобильное приложение „Вдома“. В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации”, — отметил Лысюк.
Кроме того, он отметил, что самоизоляция, обсервация граждан Украины в связи с пересечением государственной границы прекращается в случае получения отрицательного ПЦР-теста, который будет осуществлен после пересечения границы.
Дополнение
Отныне при въезде в Украину иностранцы должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа.