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Правила въезда в Украину, предусматривающие самоизоляцию или отрицательный ПЦР-тест - будут действовать до 30 апреля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Новые правила пересечения государственной границы, предусматривающие самоизоляцию или отрицательный ПЦР-тест для украинцев будут действовать до 30 апреля. Об этом рассказал заместитель директора департамента-начальника управления организации пограничного контроля генерал-майор Юрий Лысюк во время онлайн-трансляции на странице Госпогранслужбы Украины в Facebook, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Постановление вступило в силу на прошлой неделе, после дня его опубликования, то есть с 23 марта. Решением правительства определено, что такие правила будут продолжаться до 30 апреля этого года. Это в случае если не будет принято дополнительное решение, которое сократит или продолжит (новые правила — ред.), — рассказал Лысюк.

Детали

Так, Лысюк напомнил, что согласно принятым правительством изменениями в постановление № 1236, предусмотрено прохождение самоизоляции или отрицательный результат ПЦР-теста для украинцев.

“В настоящее время установлено, что из числа различных категорий самоизоляции подлежат граждане Украины, которые пересекают границу, за исключением: граждан Украины, которые не достигли 12 летнего возраста; водители и члены экипажа грузовых-транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажа воздушных и морских, речных суден, члены поездных и локомотивных бригад; граждане Украины, осуществляющие перевозку стволовых клеток для трансплантации; граждане Украины, имеющие отрицательный ПЦР-тест, который сделан не более чем за 48 часов”, — сказал Лысюк.

Также он рассказал, что самоизоляция остается для граждан Украины и для иностранцев, прибывающих с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республике Крым и городе Севастополь, исключение составляют:

  • лица, не достигшие 12 летнего возраста;
  • работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованные в Украине,
  • лица, которые намерены вступить в учреждения образования расположенные на подконтрольной территории, соискатели образования, обучающиеся сейчас в учебных заведениях расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия
  • один из родителей или опекун, попечитель другие законные представители, сопровождающие на обучение человека
  • лица, желающие осуществить вакцинацию от COVID-19 на подконтрольной территории

“Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции в связи с пересечением государственной границы и лица, подлежащие самоизоляции в связи с пересечения контрольных пунктов въезда-выезда обязаны устанавливать и активировать мобильное приложение „Вдома“. В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации”, — отметил Лысюк.

Кроме того, он отметил, что самоизоляция, обсервация граждан Украины в связи с пересечением государственной границы прекращается в случае получения отрицательного ПЦР-теста, который будет осуществлен после пересечения границы.

Дополнение

Отныне при въезде в Украину иностранцы должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа.

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Украинские Национальные Новости

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