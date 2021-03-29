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Правила в'їзду в Україну, які передбачають самоізоляцію або негативний ПЛР-тест - діятимуть до 30 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Нові правила перетину державного кордону, які передбачають самоізоляцію або негативний ПЛР-тест для українців діятимуть до 30 квітня. Про це розповів заступник директора департаменту-начальника управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій Лисюк під час онлайн-трансляції на сторінці Держприкордонслужби України в Facebook, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Постанова набрала чинності на минулому тижні, після дня її опублікування, тобто з 23 березня. Рішенням уряду визначено, що такі правила триватимуть до 30 квітня цього року. Це у разі якщо не буде прийнято додаткове рішення, яке скоротить або продовжить (нові правила — ред.), — розповів Лисюк.

Деталі

Так, Лисюк нагадав, що згідно з ухваленими урядом змінами до постанови № 1236, передбачено проходження самоізоляції або негативний результат ПЛР-тесту для українців.

“На даний час визначено, що з поміж різних категорій самоізоляції підлягають громадяни України, які перетинають кордон, за виключенням: громадян України, які не досягли 12 річного віку; водії та члени екіпажу вантажних-транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажу повітряних та морських, річкових суден, члени поїздних та локомотивних бригад; громадяни України, що здійснюють перевезення стовбурових клітин для трансплантації; громадяни України, які мають негативний ПЛР-тест, який зроблений не більше ніж за 48 годин”, — сказав Лисюк.

Також він розповів, що самоізоляція залишається для громадян України й для іноземців, які прибувають з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Автономній Республіці Крим та місті Севастополя, виключення становлять:

  • особи, які не досягли 12 річного віку;
  • працівники представництв офіційних міжнародних місій, організацій, які акредитовані в Україні,
  • особи, які мають намір вступити до закладів освіти розташованих на підконтрольній території, здобувачі освіти, які навчаються наразі в закладах освіти розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження
  • один з батьків, або опікун, піклувальник інші законні представники, які супроводжують на навчання особу
  • особи, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на підконтрольній території

“Громадяни України, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону та особи, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетину контрольних пунктів в’їзду-виїзду зобов’язані встановлювати та активувати мобільний додаток „Вдома“. Вразі неможливості встановлення мобільного додатку вони підлягають обсервації”, — зазначив Лисюк.

Окрім того, він зауважив, що самоізоляція, обсервація громадян України у зв’язку з перетином державного кордону припиняється в разі одержання негативного ПЛР-тесту, який буде здійснено після перетину кордону.

Доповнення

Відтепер при в’їзді до України іноземці повинні мати негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години.

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