ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

"Правда преодолевает все": Зеленский поблагодарил создателей ленты "20 дней в Мариуполе" о войне рф в Украине

"Правда преодолевает все": Зеленский поблагодарил создателей ленты "20 дней в Мариуполе" о войне рф в Украине

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 11:30  •  6075 просмотра

Read in English

Президент Зеленский поблагодарил создателей фильма "20 дней в Мариуполе", который позволяет громко сказать о российской войне против Украины.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил команду, которая работала над созданием украинской ленты "20 дней в Мариуполе", которая получила премию "Оскар"  как лучший полнометражный документальный фильм. По его словам, фильм позволяет громко сказать о российской войне против Украины, сообщает УНН

Более двух лет назад россия жестоко атаковала Мариуполь. "20 дней в Мариуполе" - фильм, который показывает правду о российском терроризме. Спасибо команде, которая работала над этим фильмом и получила такую важную награду "Оскар", которая позволяет громко сказать о российской войне против Украины. Спасибо всем журналистам в мире, которые понимают важность освещения правды о нашей борьбе и рассказывают ее

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что Украина будет помнить  и никогда не забудет каждый день этой войны, каждый день Мариуполя, его защитников и защитниц - всех, кто боролся ради города. 

"Помним и должны освободить из российского плена всех защитников Мариуполя и "Азовстали", которых до сих пор удерживают в нечеловеческих условиях. Мы помним, что должны победить российское зло, чтобы восстановить нормальную жизнь для всех наших людей, для каждого нашего города", - указал Зеленский. 

Посол США в Украине советует "20 дней в Мариуполе", как обязательный для просмотра11 марта 2024, 09:24 • 17742 просмотра

Также он поблагодарил каждого, кто распространяет правду о войне, храбрости украинских людей и боли нашего народа. 

"Правда преодолевает все. И я благодарю каждого в мире, кто поддерживает наше государство, наших людей с первых дней этой войны. Вместе должны защитить жизнь", - резюмировал глава государства. 

Напомним,

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя в марте 2022 года, одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на премию "Оскар".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКультура
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
mariupolМариуполь
Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  63056 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  83859 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  183535 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  174749 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  172512 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  241958 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102501 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110946 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  112384 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108842 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Новости по теме
"Правда преодолевает все": Зеленский поблагодарил создателей ленты "20 дней в Мариуполе" о войне рф в Украине

"Правда преодолевает все": Зеленский поблагодарил создателей ленты "20 дней в Мариуполе" о войне рф в Украине

  •  6096 просмотра
Укрзализныця анонсировала онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию

Укрзализныця анонсировала онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию

  •  5740 просмотра
В ознаменование вступления в НАТО: флаг Швеции официально подняли в штаб-квартире Альянса

В ознаменование вступления в НАТО: флаг Швеции официально подняли в штаб-квартире Альянса

  •  4425 просмотра
Украина примет участие в тестировании цифрового кошелька, созданного ЕС

Украина примет участие в тестировании цифрового кошелька, созданного ЕС

  •  7353 просмотра
кремль создает систему "перевоспитания" депортированных в россию украинских детей - росСМИ

кремль создает систему "перевоспитания" депортированных в россию украинских детей - росСМИ

  •  8107 просмотра
В результате атаки вражеского дрона на поселок на Херсонщине есть пострадавший

В результате атаки вражеского дрона на поселок на Херсонщине есть пострадавший

  •  9019 просмотра
"Есть указы с грифом "секретно": Кремль отказался комментировать информацию об увольнении главкома вмф рф

"Есть указы с грифом "секретно": Кремль отказался комментировать информацию об увольнении главкома вмф рф

  •  9985 просмотра
рф продолжает пытаться сорвать функционирование зернового коридора, но тщетно - Кипер

рф продолжает пытаться сорвать функционирование зернового коридора, но тщетно - Кипер

  •  8790 просмотра
Расследованием экономических преступлений должен вести БЭБ, а не Нацполиция и СБУ - нардеп

Расследованием экономических преступлений должен вести БЭБ, а не Нацполиция и СБУ - нардеп

  •  9993 просмотра
Генсек НАТО: поддержка Украины должна продолжаться, капитуляция - это не мир

Генсек НАТО: поддержка Украины должна продолжаться, капитуляция - это не мир

  •  15009 просмотра

Популярные

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  108697 просмотра
Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове

Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове

  •  60064 просмотра
В Тегеране во время взрыва один человек погиб, еще 8 - ранены

В Тегеране во время взрыва один человек погиб, еще 8 - ранены

  •  38799 просмотра
Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

  •  116018 просмотра
В Одесской области взрывы работает ПВО

В Одесской области взрывы работает ПВО

  •  113439 просмотра

Публикации

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  108697 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  208773 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  210761 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  241958 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  236305 просмотра

"Правда преодолевает все": Зеленский поблагодарил создателей ленты "20 дней в Мариуполе" о войне рф в Украине

Президент Зеленский поблагодарил создателей фильма "20 дней в Мариуполе", который позволяет громко сказать о российской войне против Украины.

Война •   •  6096 просмотра
"Правда преодолевает все": Зеленский поблагодарил создателей ленты "20 дней в Мариуполе" о войне рф в Украине

Укрзализныця анонсировала онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию

Начиная с 18 марта, Укрзализныця открывает онлайн-продажу билетов на маршруты в Австрию и Венгрию, сначала в направлении Украина-Австрия, а затем - Украина-Венгрия через Австрию.

Анонсы •   •  5740 просмотра
Укрзализныця анонсировала онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию

В ознаменование вступления в НАТО: флаг Швеции официально подняли в штаб-квартире Альянса

Швеция официально присоединилась к НАТО как 32-я страна-член Альянса после отказа от политики внеблоковости из-за вторжения россии в Украину. Церемония поднятия флага состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе при участии шведской кронпринцессы Виктории и официальных лиц НАТО.

Новости Мира •   •  4425 просмотра
В ознаменование вступления в НАТО: флаг Швеции официально подняли в штаб-квартире Альянса

Украина примет участие в тестировании цифрового кошелька, созданного ЕС

Украина примет участие в тестировании Европейского цифрового идентификационного кошелька (EUDI), который позволит украинцам использовать свои цифровые идентификаторы в ЕС, а европейцам - свои цифровые кошельки в Украине для таких услуг, как открытие банковских счетов, хранение водительских удостоверений, использование электронной подписи и получение электронных медицинских рецептов.

политика •   •  7353 просмотра
Украина примет участие в тестировании цифрового кошелька, созданного ЕС

кремль создает систему "перевоспитания" депортированных в россию украинских детей - росСМИ

россия создает систему "перевоспитания" и цифрового контроля над украинскими детьми, незаконно депортированными в рф, пытаясь сформировать у них "российскую идентичность" и не допустить их возвращения в семьи в Украине.

Война •   •  8107 просмотра
кремль создает систему "перевоспитания" депортированных в россию украинских детей - росСМИ

В результате атаки вражеского дрона на поселок на Херсонщине есть пострадавший

56-летний мужчина обратился в больницу со взрывной травмой и ранением ноги после атаки российского беспилотника на село Дудчаны в Херсонской области.

Война •   •  9019 просмотра
В результате атаки вражеского дрона на поселок на Херсонщине есть пострадавший

"Есть указы с грифом "секретно": Кремль отказался комментировать информацию об увольнении главкома вмф рф

Кремль отказался комментировать сообщения о возможном назначении нового командующего ВМФ России, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что открытых указов по этому поводу нет, а секретные он комментировать не может.

Война •   •  9985 просмотра
"Есть указы с грифом "секретно": Кремль отказался комментировать информацию об увольнении главкома вмф рф

рф продолжает пытаться сорвать функционирование зернового коридора, но тщетно - Кипер

россия продолжает осуществлять массированные атаки беспилотников на Одесскую область, пытаясь нарушить функционирование зернового коридора.

Война •   •  8790 просмотра
рф продолжает пытаться сорвать функционирование зернового коридора, но тщетно - Кипер

Расследованием экономических преступлений должен вести БЭБ, а не Нацполиция и СБУ - нардеп

Народный депутат Владимир Арешонков заявил, что для повышения качества работы с теневой экономикой, расследование экономических преступлений должно быть передано исключительно Бюро экономической безопасности. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности активно работает над подготовкой необходимой законодательной базы.

Экономика •   •  9993 просмотра
Расследованием экономических преступлений должен вести БЭБ, а не Нацполиция и СБУ - нардеп

Генсек НАТО: поддержка Украины должна продолжаться, капитуляция - это не мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины со стороны западных союзников спасает жизни и должна продолжаться, поскольку Украина не имеет другого выбора, кроме как бороться против неспровоцированной агрессии россии, в то время как россия может закончить войну уже сегодня.

Война •   •  15009 просмотра
Генсек НАТО: поддержка Украины должна продолжаться, капитуляция - это не мир