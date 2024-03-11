"Правда преодолевает все": Зеленский поблагодарил создателей ленты "20 дней в Мариуполе" о войне рф в Украине

Президент Владимир Зеленский поблагодарил команду, которая работала над созданием украинской ленты "20 дней в Мариуполе", которая получила премию "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм. По его словам, фильм позволяет громко сказать о российской войне против Украины, сообщает УНН.

Более двух лет назад россия жестоко атаковала Мариуполь. "20 дней в Мариуполе" - фильм, который показывает правду о российском терроризме. Спасибо команде, которая работала над этим фильмом и получила такую важную награду "Оскар", которая позволяет громко сказать о российской войне против Украины. Спасибо всем журналистам в мире, которые понимают важность освещения правды о нашей борьбе и рассказывают ее - написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что Украина будет помнить и никогда не забудет каждый день этой войны, каждый день Мариуполя, его защитников и защитниц - всех, кто боролся ради города.

"Помним и должны освободить из российского плена всех защитников Мариуполя и "Азовстали", которых до сих пор удерживают в нечеловеческих условиях. Мы помним, что должны победить российское зло, чтобы восстановить нормальную жизнь для всех наших людей, для каждого нашего города", - указал Зеленский.

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Также он поблагодарил каждого, кто распространяет правду о войне, храбрости украинских людей и боли нашего народа.

"Правда преодолевает все. И я благодарю каждого в мире, кто поддерживает наше государство, наших людей с первых дней этой войны. Вместе должны защитить жизнь", - резюмировал глава государства.

Напомним,

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя в марте 2022 года, одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на премию "Оскар".