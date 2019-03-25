Права на трансляцию: гендиректор Футбол 1/2 назвал смешными угрозы Суркиса

“Знаете, это немного смешное заявление. Дело в том, что сейчас матчи „Динамо“ в основном смотрят как раз на канале Футбол.

Объясняю, почему. Мы обладаем правами на трансляцию матчей 9 клубов УПЛ. Итак — показываем 9 выездных матчей „Динамо“ с ними в первой части чемпионата и еще 4 — в топ-6. Плюс один кубковый матч. Плюс матч за Суперкубок Украины. Плюс 12 еврокубковых встреч. Сколько получается? Правильно, 27. Более половины того, что „Динамо“ играет в сезоне”, — отметил он.

Как договариваться на будущее — дело Игоря Суркиса и Премьер-лиги, продолжил Денисов. Но пока в тех пакетах, которые УПЛ сформировала для тендера, матчи “Шахтера” и “Динамо” перемешаны, отметил он.

“И это принципиальная позиция УПЛ. То есть, никак не получится купить „Динамо“ отдельно или „Шахтер“. Мы намерены приобрести какую-то часть прав. И так или иначе, „Динамо“ там будет. Придется Игорю Михайловичу с этим как-то жить”, — сказал Денисов.

Напомним, ранее Игорь Суркис в одном из своих интервью заявил о готовности отказаться от чемпионатов УПЛ, если их будут транслировать телеканалы “Футбол 1” и “Футбол 2”.

Однако, журналист Сергей Болотников объяснил, почему такие слова Суркиса не более, чем необоснованная манипуляция.

“Все очень просто. Есть 47-я статья устава ФФУ, которая говорит, что все права — теле-, маркетинговые и другие — принадлежат ФФУ, в первую очередь. В 2010 году ФФУ передала эти права, еще когда Григорий Суркис был (главой ФФУ — ред.) клубам, но на определенный срок. И он истекает в конце этого сезона.

Все — права возвращаются в ФФУ. Игорю Суркису ничего не принадлежит. Если он хочет участвовать в УПЛ, он должен выполнять эти правила ФФУ. Не можешь выполнять — выходи из чемпионата.

Так устроены практически все футбольные турниры, еврокубки в том числе”, - рассказал журналист.

По словам Болотникова, только в Украине Суркис “выкидывает номера" и считает, что может ставить ультиматумы, тогда как в Европе подобного поведения он себе не позволяет.

Матчи “Динамо” в еврокубках также транслируют телеканалы “Футбол 1/2”, но по этому поводу ФК почему-то не предъявляет к УЕФА никаких претензий, отметил журналист.