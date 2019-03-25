Права на трансляцію: гендиректор Футбол 1/2 назвав смішними погрози Суркіса
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Генеральний директор телеканалів Футбол 1/2 Олександр Денисов прокоментував заяву президента “Динамо” Ігоря Суркіса щодо готовності клубу відмовитися від чемпіонатів УПЛ, якщо їх будуть транслювати вказані телеканали, передає УНН із посиланням на terrikon.
“Знаєте, це трохи смішна заява. Справа в тому, що зараз матчі „Динамо“ в основному дивляться якраз на каналі Футбол.
Пояснюю, чому. Ми володіємо правами на трансляцію матчів 9 клубів УПЛ. Отже — показуємо 9 виїзних матчів "Динамо" з ними в першій частині чемпіонату і ще 4 — в топ-6. Плюс один кубковий матч. Плюс матч за Суперкубок України. Плюс 12 єврокубкових зустрічей. Скільки виходить? Правильно, 27. Більше половини того, що „Динамо“ грає в сезоні”, — зазначив він.
Як домовлятися на майбутнє — справа Ігоря Суркіса і Прем’єр-ліги, продовжив Денисов. Але поки що у тих пакетах, які УПЛ сформувала для тендеру, матчі “Шахтаря” і “Динамо” перемішані, зазначив він.
“І це принципова позиція УПЛ. Тобто, ніяк не вийде купити "Динамо" окремо чи "Шахтар“. Ми маємо намір придбати якусь частину прав. І так чи інакше, "Динамо“ там буде. Доведеться Ігорю Михайловичу з цим якось жити”, — сказав Денисов.
Нагадаємо, раніше Ігор Суркіс в одному зі своїх інтерв’ю заявив про готовність відмовитися від чемпіонатів УПЛ, якщо їх будуть транслювати телеканали “Футбол 1” і “Футбол 2”.
Однак, журналіст Сергій Болотников пояснив, чому такі слова Суркіса не більше, ніж необгрунтована маніпуляція.
“Все дуже просто. Є 47-ма стаття статуту ФФУ, яка говорить, що всі права — теле-, маркетингові та інші — належать ФФУ, в першу чергу. У 2010 році ФФУ передала ці права, ще коли Григорій Суркіс був (главою ФФУ — ред.) клубам, але на певний термін. І він закінчується в кінці цього сезону.
Все — права повертаються в ФФУ. Ігорю Суркісу нічого не належить. Якщо він хоче брати участь в УПЛ, він повинен виконувати ці правила ФФУ. Не можеш виконувати — виходь з чемпіонату.
Так влаштовані практично всі футбольні турніри, єврокубки в тому числі”, — розповів журналіст.
За словами Болотникова, тільки в Україні Суркіс “викидає коники” і вважає, що може ставити ультиматуми, тоді як в Європі подібної поведінки він собі не дозволяє.
Матчі “Динамо” в єврокубках також транслюють телеканали “Футбол 1/2”, але з цього приводу ФК чомусь не пред’являє до УЄФА ніяких претензій, зазначив журналіст.