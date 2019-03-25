Права на трансляцію: гендиректор Футбол 1/2 назвав смішними погрози Суркіса

“Знаєте, це трохи смішна заява. Справа в тому, що зараз матчі „Динамо“ в основному дивляться якраз на каналі Футбол.

Пояснюю, чому. Ми володіємо правами на трансляцію матчів 9 клубів УПЛ. Отже — показуємо 9 виїзних матчів "Динамо" з ними в першій частині чемпіонату і ще 4 — в топ-6. Плюс один кубковий матч. Плюс матч за Суперкубок України. Плюс 12 єврокубкових зустрічей. Скільки виходить? Правильно, 27. Більше половини того, що „Динамо“ грає в сезоні”, — зазначив він.

Як домовлятися на майбутнє — справа Ігоря Суркіса і Прем’єр-ліги, продовжив Денисов. Але поки що у тих пакетах, які УПЛ сформувала для тендеру, матчі “Шахтаря” і “Динамо” перемішані, зазначив він.

“І це принципова позиція УПЛ. Тобто, ніяк не вийде купити "Динамо" окремо чи "Шахтар“. Ми маємо намір придбати якусь частину прав. І так чи інакше, "Динамо“ там буде. Доведеться Ігорю Михайловичу з цим якось жити”, — сказав Денисов.

Нагадаємо, раніше Ігор Суркіс в одному зі своїх інтерв’ю заявив про готовність відмовитися від чемпіонатів УПЛ, якщо їх будуть транслювати телеканали “Футбол 1” і “Футбол 2”.

Однак, журналіст Сергій Болотников пояснив, чому такі слова Суркіса не більше, ніж необгрунтована маніпуляція.

“Все дуже просто. Є 47-ма стаття статуту ФФУ, яка говорить, що всі права — теле-, маркетингові та інші — належать ФФУ, в першу чергу. У 2010 році ФФУ передала ці права, ще коли Григорій Суркіс був (главою ФФУ — ред.) клубам, але на певний термін. І він закінчується в кінці цього сезону.

Все — права повертаються в ФФУ. Ігорю Суркісу нічого не належить. Якщо він хоче брати участь в УПЛ, він повинен виконувати ці правила ФФУ. Не можеш виконувати — виходь з чемпіонату.

Так влаштовані практично всі футбольні турніри, єврокубки в тому числі”, — розповів журналіст.

За словами Болотникова, тільки в Україні Суркіс “викидає коники” і вважає, що може ставити ультиматуми, тоді як в Європі подібної поведінки він собі не дозволяє.

Матчі “Динамо” в єврокубках також транслюють телеканали “Футбол 1/2”, але з цього приводу ФК чомусь не пред’являє до УЄФА ніяких претензій, зазначив журналіст.