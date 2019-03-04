Суркіс оголосив нову завідомо програшну війну Павелку - Болотніков

“По суті, це війна. І ця війна може завершитися так само, як і з Маріуполем ("Динамо“ програло суд ФФУ — ред.).

Все дуже просто. Є 47-а стаття статуту ФФУ, яка говорить, що всі права — теле-, маркетингові та інші — належать ФФУ, у першу чергу. У 2010 році ФФУ передала ці права, ще коли Григорій Суркіс був (головою ФФУ — ред.) клубам, але на визначений термін. І він закінчується в кінці цього сезону.

Все — права повертаються в ФФУ. Ігорю Суркісу нічого не належить. Якщо він хоче брати участь в УПЛ, він має виконувати оці правила ФФУ. Не можеш виконувати — виходь з чемпіонату.

Так влаштовані фактично всі футбольні турніри, єврокубки в тому числі”, — пояснив журналіст.

Болотніков додав, що матчі “Динамо” у єврокубках також транслюють телеканали “Футбол 1/2”, але з цього приводу ФК чомусь не висуває до УЄФА жодних претензій.

“А в Україні Ігор Михайлович "видєлується“. Чому? Тому що він себе звик так вести. Тому що це — Україна, він тут ставить ультиматуми, він тут диктує, він тут робить, що хоче, а не те, що має робити по законах і по правилах”, — резюмував журналіст.

Нагадаємо, за даними іноземних ЗМІ, попередня інформаційна проти ФФУ була розгорнута з метою не допустити президента ФФУ Андрія Павелка до виробів в УЄФА. Про те він все ж взяв у них участь та переміг, отримавши посаду у Виконкомі організації.

Також нагадаємо, торік на ім’я Президента України Петра Порошенка було скеровано лист, в якому йшлося про необхідність висування Григорія Суркіса на вибори в УЄФА. Звернення, нібито, підписали ветерани футболу. Однак, пізніше з’ясувалося, що підпис Олега Блохіна на вказаному листі було підроблено, про що екс-тренер української збірної особисто заявив пресі.