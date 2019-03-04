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Суркис объявил новую заведомо проигрышную войну Павелко - Болотников

Суркис объявил новую заведомо проигрышную войну Павелко - Болотников

Киев  •  УНН

 • 4555 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Во время последнего своего интервью Игорь Суркис заявил о готовности отказаться от чемпионатов УПЛ, если их будут транслировать телеканалы «Футбол 1" и "Футбол 2". По сути - это новая война против ФФУ, однако, заведомо проигрышная. Об этом в программе " ТаТоТаке " отметил ведущий Сергей Болотников, передает УНН.

"По сути, это война. И эта война может завершиться так же, как и с Мариуполем ( "Динамо" проиграло суд ФФУ - ред.).

Все очень просто. Есть сорок седьмой статья устава ФФУ, которая говорит, что все права - теле-, маркетинговые и другие - принадлежат ФФУ, в первую очередь. В 2010 году ФФУ передала эти права, еще когда Григорий Суркис был (главой ФФУ - ред.) Клубам, но на определенный срок. И он истекает в конце этого сезона.

Все - права возвращаются в ФФУ. Игорю Суркису ничего не принадлежит. Если он хочет участвовать в УПЛ, он должен выполнять эти правила ФФУ. Не можешь выполнять - выходи из чемпионата.

Так устроены практически все футбольные турниры, еврокубки в том числе ", - пояснил журналист.

Болотников добавил, что матчи "Динамо" в еврокубках также транслируют телеканалы "Футбол 1/2", но по этому поводу ФК почему-то не предъявляет к УЕФА никаких претензий.

"А в Украине Игорь Михайлович" выделывается ". Почему? Потому что он себя привык так вести. Потому что это - Украина, он здесь ставит ультиматумы, он здесь диктует, он тут делает, что хочет, а не то, что должен делать по законах и по правилам ", - резюмировал журналист.

Напомним, по данным иностранных СМИ, предварительная информационная против ФФУ была развернута с целью не допустить президента ФФУ Андрея Павелко к изделиям в УЕФА. О том он все же взял в них участие и победил , получив должность в Исполкоме организации.

Также напомним, в прошлом году на имя Президента Украины Петра Порошенко было направлено письмо, в котором говорилось о необходимости выдвижения Григория Суркиса на выборы в УЕФА. Обращение якобы подписали ветераны футбола. Однако позже выяснилось, что подпись Олега Блохина на указанном письме было подделано , о чем экс-тренер украинской сборной лично заявил прессе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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