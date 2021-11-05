Сотрудничал с ВС РФ: разоблачили военного ВСУ на разглашении тайн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Николаевской области разоблачили полковника Вооруженных сил Украины, который имеет гражданство РФ и несанкционированно накапливал тайные военные документы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора и СБУ.
Детали
По данным следствия, военнослужащий ВСУ имеет контакты с действующими военными Вооруженных сил Российской Федерации и жителями временно оккупированной территории АР Крым, которые причастны к деятельности российских спецслужб. Также установили, что он имеет гражданство РФ.
Во время обыска по месту его проживания обнаружено и изъято: жесткие диски, флешки, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями тайных сведений.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 422 УК Украины "Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения".
Сейчас проводят расследование для установления всех обстоятельств преступления. Кроме того, решают вопрос относительно сообщения военному о подозрении и избрании меры пресечения.
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