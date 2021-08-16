На Херсонщині викрито російського шпигуна: ним був пенсіонер Збройних сил СРСР

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Київ. 16 серпня. УНН. У Херсонській області контррозвідники Служби безпеки України викрили у розвідувально-підривній діяльності місцевого жителя, пенсіонера Збройних сил СРСР. Про це повідомляє УНН за даними СБУ.

Деталі

Співробітники СБУ з’ясували, що зловмисник погодився співпрацювати зі спецслужбою країни-агресора з ідеологічних міркувань.

За завданням російських кураторів він:

  • збирав відомості про схему охорони та облаштування одного із стратегічних об’єктів критичної інфраструктури регіону;
  • ідентифіковував представників спеціальних служб України;
  • передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об’єктами для вербування.

Інформацію російській спецслужбі агент передавав за допомогою прихованих каналів зв’язку.

Під час обшуків за місцем мешкання правопорушника вилучено:

  • засоби зв’язку, які він використовував для контактів із кураторами;
  • переписку з інструкціями;
  • зброю з набоями та вибухівку.

Порушнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають оперативно-слідчі дії.

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