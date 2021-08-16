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В Херсонской области разоблачили российского шпиона: им был пенсионер Вооруженных сил СССР

В Херсонской области разоблачили российского шпиона: им был пенсионер Вооруженных сил СССР

Киев  •  УНН

 • 21920 просмотра

Киев. 16 августа. УНН. В Херсонской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в разведывательно-подрывной деятельности местного жителя, пенсионера Вооруженных сил СССР. Об этом сообщает УНН по данным СБУ.

Детали

Сотрудники СБУ выяснили, что злоумышленник согласился сотрудничать со спецслужбой страны-агрессора по идеологическим соображениям.

По заданию российских кураторов он:

  • собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона;
  • идентифицировал представителей специальных служб Украины;
  • передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки.

Информацию российской спецслужбе агент передавал с помощью скрытых каналов связи.

Во время обысков по месту жительства правонарушителя изъято:

  • средства связи, которые он использовал для контактов с кураторами;
  • переписку с инструкциями;
  • оружие с патронами и взрывчатку.

Нарушителю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия.

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