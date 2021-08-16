В Херсонской области разоблачили российского шпиона: им был пенсионер Вооруженных сил СССР
Киев • УНН
Киев. 16 августа. УНН. В Херсонской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в разведывательно-подрывной деятельности местного жителя, пенсионера Вооруженных сил СССР. Об этом сообщает УНН по данным СБУ.
Детали
Сотрудники СБУ выяснили, что злоумышленник согласился сотрудничать со спецслужбой страны-агрессора по идеологическим соображениям.
По заданию российских кураторов он:
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- собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона;
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- идентифицировал представителей специальных служб Украины;
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- передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки.
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Информацию российской спецслужбе агент передавал с помощью скрытых каналов связи.
Во время обысков по месту жительства правонарушителя изъято:
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- средства связи, которые он использовал для контактов с кураторами;
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- переписку с инструкциями;
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- оружие с патронами и взрывчатку.
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Нарушителю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия.
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