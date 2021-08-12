В Україні спіймали агента російської воєнної розвідки: звітував про військових у зоні ООС

Деталі

Контррозвідка, як вказано, встановила, що громадянин іноземної держави, який тимчасово проживає на території одного з регіонів України, "за завданням представників спецслужби країни-агресора періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації". За цю “роботу” він отримував грошову винагороду, додали у спецслужбі.

"Російських “кураторів” цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів ЗСУ тощо. Шпигуна затримано на “гарячому” під час передачі відомостей військового характеру представнику спецслужб РФ електронними каналами зв’язку", - розповіли у СБУ.

Наразі зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту.

Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 1 ст. 114 (шпигунство) КК України.

Доповнення

Згідно зі звітом СБУ за 2020 рік, торік спецслужба відкрила 4 кримінальні провадження за фактом шпигунства.