Співпрацював із ЗС РФ: викрили військового ЗСУ на розголошенні таємниць

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За даними слідства, військовослужбовець ЗСУ має контакти з чинними військовими Збройних сил Російської Федерації та жителями тимчасово окупованої території АР Крим, які причетні до діяльності російських спецслужб. Також встановили, що він має громадянство РФ.

Під час обшуку за місцем його проживання виявлено та вилучено: жорсткі диски, флешки, мобільні термінали, ноутбук, на яких зберігається інформація військового характеру, зокрема з обмеженим доступом, а також документи та блокноти із записами таємних відомостей.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 422 КК України "Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості".

Зараз проводять розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Окрім того, вирішують питання щодо повідомлення військовому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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